As guias para pagamento do IPVA 2024 no Paraná já estão disponíveis para emissão no Detran do Paraná. O valor total lançado neste ano é de R$ 6,36 bilhões para uma base de 4,67 milhões veículos tributados no Estado. Neste link você pode fazer a consulta do valor do IPVA 2024 do seu veículo.

Segundo o governo do Paraná é possível ter um desconto de 6% ao pagar a vista, ou parcelar em cinco vezes, mas sem descontou, ou seja, com o preço integral do IPVA 2024.

Neste link acima, da Secretaria de Fazenda do Estado do Paraná, basta entrar com o Renavan do veículo, data de pagamento e descrever a imagem de segurança para emitir a guia de pagamento para pagar o IPVA 2024.

Uma alternativa de pagamento oferecida é o PIX, por meio do QR Code inserido na guia de recolhimento, que proporciona o pagamento instantâneo a partir de mais de 800 instituições financeiras.

O pagamento nessa modalidade pode ser feito nos canais eletrônicos dos bancos ou por meio de aplicativos, não limitados aos parceiros do Estado. Além disso, é possível pagar o IPVA com cartão de crédito, que permite parcelar os débitos em até 12 vezes.

Outra possibilidade é o uso do aplicativo Serviços Rápidos, da Receita Estadual, disponível para Android e iOS, que traz os serviços na palma da mão, inclusive o acesso a guias de pagamento do IPVA. É possível emitir a guia por meio do aplicativo Detran Inteligente.

>> Supercarros com o IPVA 2024 mais caros do Paraná!

IPVA 2024 não chega em casa

Assim como já ocorria em anos anteriores, as guias do IPVA não são mais enviadas pelos correios aos endereços dos contribuintes. Estas guias devem ser emitidas pelo Portal IPVA ou pelo Portal de Pagamentos de Tributos.

Confira o calendário de vencimento do IPVA 2024:

FINAL DE PLACA – prazo de pagamento da quota única

1 e 2 – 17/01/2024

3 e 4 – 18/01/2024

5 e 6 – 19/01/2024

7 e 8 – 22/01/2024

9 e 0 – 23/01/2024

FINAL DE PLACA – cinco parcelas

1 e 2 – 17/01, 19/02, 18/03, 17/04, 17/05

3 e 4 – 18/01, 20/02, 19/03, 18/04, 20/05

5 e 6 – 19/01, 21/02, 20/03, 19/04, 21/05

7 e 8 – 22/01, 22/02, 21/03, 22/04, 22/05

9 e 0 – 23/01, 23/02, 22/03, 23/04, 23/05

Cuidado com golpes do IPVA 2024

A Secretaria da Fazenda alerta os contribuintes sobre a presença de sites fraudulentos relacionados à cobrança do IPVA. A recomendação é gerar sempre as guias de pagamento através dos sites oficiais, identificáveis por endereços que terminam com a extensão “.pr.gov.br”, ou utilizar o app da Receita Estadual.

Você já viu essas??

Grana na conta! Mega da Virada 2023 dá prêmio para 21 apostas de Curitiba; Resultado! Óbitos confirmados! MISTÉRIO!!! Você não faz ideia do que aconteceu com 4 pessoas nesse carrão! Tá chegando a hora! Já calculou? Saiba quanto vai custar o IPVA do seu carro no Paraná!