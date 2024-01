Você já chegou a consultar o valor do IPVA 2024 Paraná do seu veículo? Alguns proprietários dos carros mais caros do Paraná terão que pagar uma quantia recheada, digna do preço de um apartamento para ter um supercarro na garagem. A guia para pagamento do IPVA 2024 já está disponível para emissão.

O valor do IPVA representa 3,5% do valor venal do veículo. Um carro de R$ 100 mil, por exemplo, vai pagar R$ 3,5 mil de IPVA 2024 no Paraná. Mas você já parou para calcular o valor do IPVA de uma Ferrari que custa R$ 6,8 milhões, por exemplo?

+Leia mais! Ferrari Purosangue de R$ 7,4 milhões chega ao Brasil; fila para comprar é de dois anos

A lista dos top 10 carros com o IPVA 2024 mais caros no Paraná é dominada pela marca italiana. Há ainda paranaenses donos de um luxuoso Rolls-Royce Cullinan, de uma lendária Lamborghini e até McLaren. Alguns dos modelos já são figurinhas carimbadas de anos anteriores, como a icônica Lamborghini Huracan STO, supercarro com um dos IPVA´s mais caros do ano passado.

Um recado para os donos destas supermáquinas, e também para aqueles que têm veículos mais singelos! É possível ter um desconto de 6% pagando o IPVA à vista ou parcelar o valor sem desconto em até 6%. Um dos modelos mais caros, por exemplo, pode conseguir um desconto de R$ 14,3 mil pagando à vista.

>> IPVA´s mais caros de 2023

>> IPVA´s mais caros de 2022

Top 10 dos IPVA´s mais caros do Paraná

Ferrari F8 Tributo 2022 – 10º

Foto: Reprodução/Ferrari.

Valor venal de R$ 4.301,895,00

IPVA 2024 – R$ 150,5 mil

+Leia mais! Apartamento mais luxuoso do Brasil fica em Curitiba: conheça o Palazzo Lumini

McLaren 720s Spyder 2021 – 9º

Foto: Reprodução/ McLaren

Valor venal de: R$ 4.309.320,00

IPVA 2024: R$ 150,8 mil

Ferrari 296 GTS 2023 – 8º

Foto: Reprodução/Ferrari.

Valor venal de: R$ 4.451.582,00

IPVA 2024: R$ 155,8 mil.

Ferrari 488 Pista Coupe 2019 – 7º

Foto: Reprodução/Ferrari.

Valor venal de: R$ 4.865.521,00

IPVA 2024: R$ 170,2 mil

Lamborghini Huracan STO 2021 – 6º

Foto: Reprodução/Lamborghini

Valor venal de: R$ 4.963.227,00

IPVA 2024: R$ 173,7 mil

Ferrari F8 Spider 2022 – 5º

Foto: Reprodução/Ferrari.

Valor venal de: R$ 4.983.351,00

IPVA 2024: R$ 174,4 mil

Ferrari SF90 Stradale 2021 – 4º

Foto: Reprodução/Ferrari.

Valor venal de: R$ 5.761.323,00

IPVA 2024: R$ 201,6 mil

Rolls Royce Cullinan Black Badge 2022 – 3º

Valor venal de: R$ 5.921.803,00

IPVA 2024: R$ 207,2 mil

Ferrari SF90 Stradale 2022 – 2º

Foto: Reprodução/Ferrari.

Valor venal de: R$ 6.071.279,00

IPVA 2024: R$ 212,4 mil

Ferrari 812 GTS – 1º

Foto: Reprodução/Ferrari.

Valor venal de: R$ 6.814.364,00

IPVA 2024: R$ 238,5 mil

Você já viu essas??

Grana na conta! Mega da Virada 2023 dá prêmio para 21 apostas de Curitiba; Resultado! Óbitos confirmados! MISTÉRIO!!! Você não faz ideia do que aconteceu com 4 pessoas nesse carrão! Tá chegando a hora! Já calculou? Saiba quanto vai custar o IPVA do seu carro no Paraná!