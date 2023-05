Guarda municipal é denunciado por homicídio de adolescente em Curitiba

O Ministério Público do Paraná denunciou por homicídio doloso o guarda municipal suspeito de matar um adolescente na Cidade Industrial de Curitiba, no dia 25 de março deste ano. O jovem, que tinha 17 anos, foi morto baleado após abordagem feita pelo agente durante um patrulhamento na região. A denúncia foi realizada nesta terça-feira (30).

A 1ª Promotoria de Justiça de Crimes Dolosos contra a Vida sustenta que a única motivação do guarda municipal para cometer o crime teria sido o dato de o jovem não haver obedecido a voz de abordagem dele e também de outros guardas que estavam no local.

O guarda municipal teria atirado contra o adolescente quando ele já estava rendido, ajoelhado e com as mãos na cabeça, sem oferecer qualquer resistência. Por esses motivos, o Ministério Público denunciou o guarda por homicídio com as qualificadoras motivo fútil e uso de recurso que dificultou a defesa da vítima.

Fraude processual

Com o objetivo de simular a legítima defesa, o guarda municipal e um colega teriam colocado uma lâmina de faca próximo ao corpo da vítima – razão pela qual ambos os agentes foram denunciados também por fraude processual.

