Moro é alvo de pedido de vice-procuradora ao STF após fala sobre Gilmar Mendes

A vice-procuradora-geral da República, Lindôra Araújo, pediu nesta segunda (29) que o Supremo Tribunal Federal (STF) aceite a denúncia contra o senador Sergio Moro (União Brasil-PR) por falas fora de contexto publicadas em um vídeo que insinuaria um esquema de venda de habeas corpus pelo ministro Gilmar Mendes.

Na petição a que a reportagem teve acesso, Lindôra afirma que a alegação do senador de que a fala não passou de uma brincadeira em festa junina teve um tom “jocoso e anedótico”.

“O tom jocoso e anedótico das afirmações ofensivas à honra de magistrado da cúpula do Poder Judiciário brasileiro é interpretação particular do acusado que, a toda evidência, não encontrou ressonância na vítima que, ciente da grave ofensa e do crime praticado em seu desfavor, imediatamente, representou ao Ministério Público Federal”, disse no despacho.

Lindôra escreve, ainda, que a postagem que Moro fez posteriormente se retratando da fala não indica “retratação cabal, total e irrestrita das suas falas ofensivas à honra de Ministro do Supremo Tribunal Federal”.

Moro foi procurado pela reportagem, mas não quis se pronunciar sobre o pedido da vice-procuradora.

