A Universidade Federal do Paraná (UFPR) identificou os estudantes que estão envolvidos em um trote violento ocorrido no último dia 26, nas imediações do campus Centro Politécnico, em Curitiba. Os alunos são do curso de Engenharia Mecânica. Assista aqui como foi o trote.

Segundo a UFPR, foi encerrada a apuração preliminar dos fatos em que os novatos da universidade foram expostos a humilhações e torturas. Os suspeitos não tiveram as identidades divulgadas com o objetivo de garantir a justiça e segurança de todos.

No trote que teve imagens divulgadas, aproximadamente 40 estudantes aparecerem na maioria de quatro no chão, com poucas roupas. Jovens com o rosto escondido por roupas e máscaras jogam produtos em cima desses estudantes que estão abaixados. Meninos e meninas participam do trote.

Em nota, a UFPR reforçou que é contra qualquer ato de discriminação ou violência, seja ela física, verbal ou simbólica.

