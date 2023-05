Vídeo! Bastidores de uma fábrica que fazia “remédio” de maconha em Curitiba

Dois bairros de Curitiba são alvos da Polícia Civil do Paraná, que deflagrou uma operação desde cedo para cumprir mandados de busca e apreensão contra um suspeito de produzir e vender “medicamento” a base de óleo de maconha. Segundo a Polícia a operação ocorre nos bairros Xaxim e Novo Mundo.

De acordo com as investigações, o suspeito mantém um site, onde vende óleos medicinais com substâncias ligadas à maconha.

“Na plataforma, ele faz a propaganda do medicamento e afirma que o funcionamento está em ilícito civil. A principal prescrição é para crianças autistas ou que sofrem de ataques de epilepsia”, explicou a delegada Aline Manzatto, da Polícia Civil do Paraná.

O produto foi encaminhado para análise pericial, que apontou que o medicamento falso conta com tetraidrocanabinol, substância da maconha.

O suspeito pode responder por falsificação de medicação ou produtos destinados para fins terapêuticos, caso condenado pode pegar uma pena de 10 a 15 anos de prisão.

Vídeos revelados pela Polícia mostram os bastidores da fabriqueta em Curitiba. Foto: Reprodução/Polícia Civil.

Veja que incrível

Novidade! Antiga churrascaria virou nova atração gastronômica de Curitiba Ja achou cada coisa… “Garimpeiro de Curitiba” busca de pequenos tesouros Só coisa boa! Rainha dos queijos! Armazém em Curitiba é um achado!