O Grupo Potencial adquiriu o primeiro caminhão movido a biodiesel do país. O veículo que está nas ruas faz parte do investimento da primeira etapa do projeto da companhia, em parceria com a Concessionária Oficial da Scania, cujo investimento é estimado em R$ 26,4 milhões. O objetivo da empresa é que toda a frota de caminhões seja movida a biodiesel.

O primeiro caminhão da frota movido a biodiesel iniciou operação no final de dezembro de 2023, no trajeto entre o Porto de Paranaguá (PR) e a Usina de Biodiesel da Companhia, localizada na Lapa (PR). O veículo foi fabricado em 2019 e passou por uma transição, feita pela Scania. O investimento foi em torno de R$ 20 mil. Segundo a empresa, o grupo é o primeiro a ter um caminhão 100% movido a biodiesel no país. Outras empresas têm veículos híbridos no país.

A companhia conta que se preparou para essa transição energética. “Já estávamos em contato, num período de 6 a 8 meses, com as montadoras provocando-os para essa transição. O nosso objetivo é a transição energética. A gente conseguiu com a Scania uma parceria de converter um caminhão que já tínhamos na frota, o veículo tinha as especificações necessárias para a transição”, conta Rafael Schvetcher, gerente de manutenção do Grupo Potencial e comercial da BWT transportes.

Para ampliar a frota, a empresa investiu na aquisição de 24 caminhões que serão adaptados, de maneira a funcionar como veículo flex, permitindo o funcionamento tanto com biodiesel quanto com diesel comum. “Adquirimos 24 caminhões para 2024 e vão começar a chegar em junho. Já possuem especificação para conversão”.

Os demais 150 caminhões da companhia fazem parte da segunda etapa do projeto, para a qual o grupo aguarda parcerias para realizar a transição. “Esperamos estar em contato com as demais fabricantes. Hoje temos caminhão Volvo, Scania e DAF. Estamos aguardando o retorno das montadoras para uma possível conversão”, explica Schvetcher.

Combustível renovável reduz 95% emissão de CO2

O projeto de transição energética tem um benefício direto na sustentabilidade. O uso de combustível renovável e biodegradável permite aos caminhões uma diminuição de 95% na emissão de CO2 (dióxido de carbono). “Pretendemos atuar internamente para mostrar para o Brasil que é uma opção viável para não poluir tanto o meio ambiente”, ressalta o gerente de manutenção do Grupo Potencial.

De acordo com Schvetcher, a empresa observa os primeiros impactos na sustentabilidade e na produção eficiente com o caminhão movido a diesel. “Já estamos rodando com o nosso caminhão. Até então, só havia estudos e agora estamos vendo aplicação. Conseguimos ver uma redução de CO2 e o desempenho do caminhão é alto. É tão igual ao rendimento com diesel”, destaca.

