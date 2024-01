A BR-277 está interditada no sentido Litoral neste começo de tarde de quarta-feira (10). Um acidente envolvendo três caminhões deixou duas pessoas feridas.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informa que o acidente ocorreu ocorreu no KM 28, em Morretes, Litoral do Paraná. Um helicóptero do Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas (BPMOA) chegou a ser deslocado ao local, mas não precisou ser utilizado.

Segundo a PRF um dos motoristas foi retirado das ferragens e precisou ser encaminhado ao hospital por socorristas pela própria rodovia. Ainda segundo a PRF, foram ferimentos leves.

Até o momento, não existe previsão de liberação do trecho. No caminho para Curitiba, o trânsito flui normalmente.

Movimento das estradas do Paraná em tempo real

Antes de pegar a estrada, é possível acompanhar o movimento nas rodovias pelos perfis da Arteris Litoral Sul e da PRF. Confira:

👮‍♂️ Condições de Trânsito |02.janeiro.2024- 06h



BR 376

➡️Sentido Curitiba, fluxo intenso com alguns pontos de lentidão.



➡️Sentido SC – sem lentidão



BR 277 -Litoral.

Sem lentidão em ambos os sentidos



Siga o canal “PRF Paraná” no WhatsApp: https://t.co/KnSgLk1Fqh



PRF Paraná — prf_pr (@prf_pr) January 2, 2024

Pontos de lentidão na BR-101/SC:



➡Sentido Curitiba

📍Do km 116 ao 112, em Itajaí;

📍Do km 122 ao 120, em Itajaí;

📍Do km 136 ao 126, entre Baln. Camboriú e Itajaí;

📍Do km 157 ao 144, entre Porto Belo e Baln. Camboriú.



🌧Chove em pontos alternados. pic.twitter.com/MOAcMZAkkO — Arteris Litoral Sul (@Arteris_ALS) January 2, 2024

