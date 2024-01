Um homem de 45 anos foi resgatado com parada cardiorespiratória após sofrer um afogamento em Guaratuba, litoral do Paraná, na manhã desta quarta-feira (10). Bombeiros realizaram uma intensa massagem cardíaca até que o homem ressuscitasse, já que seu grau de afogamento era nível 6, o mais grave de todos.

Segundo o Corpo de Bombeiros o afogamento ocorreu perto das 9h40, num local sem salva-vidas, mas com indicação de bandeiras, entre o posto de guarda-vidas Central e o de Barra Vento, em Guaratuba. A vítima era um homem de aproximadamente 45 anos.

O homem foi retirado do mar em parada cardiorrespiratória. Assim que o resgate foi feito os bombeiros iniciaram o atendimento de Reanimação Cardiopulmonar (RCP).

Logo depois, com a chegada da equipe médica da aeronave Falcão 08, realização de procedimentos médicos e continuidade da massagem cardíaca, o homem recuperou o pulso, foi estabilizado e transportado ao Hospital Regional de Paranaguá pela aeronave da Polícia Militar de Operações Aéreas (BPMOA).

