O pesado Volvo FH 540 encerrou 2023 como o caminhão mais vendido, o que já acontece desde 2019, de acordo com o ranking dos modelos mais licenciados da Fenabrave, entidade que reúne as concessionárias de veículos de todas as marcas no país. O Volvo FH é fabricado na planta de Curitiba.

“Além da liderança geral, o Volvo FH 540 foi também o caminhão Euro 6 mais emplacado no Brasil, com 5.803 unidades licenciadas nessa especificação. Os transportadores seguem valorizando a alta tecnologia, a segurança e a robustez desse modelo, que traz retorno garantido nas mais diversas operações de transporte de carga”, assegura o diretor executivo da Volvo Caminhões, Alcides Cavalcanti.

O Volvo FH chegou ao Brasil em 1994, com a introdução dos motores eletrônicos, desde os avançados dispositivos de segurança ativa e passiva, passando pela revolucionária caixa de câmbio I-Shift, foram muitas as inovações. A Aceleração Inteligente que reduz o consumo de combustível e o I-See, sistema que utiliza a conectividade GPS para “enxergar” a estrada à frente e selecionar sempre a melhor marcha.

“A engenharia da Volvo não para de desenvolver novas tecnologias em nossos caminhões, para trazer mais segurança, produtividade e economia de combustível aos nossos clientes”, explica o diretor executivo.

