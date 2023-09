Cena de filme, mas pura realidade da violência. Quatro homens armados com fuzis tentaram assaltar um

na madrugada desta terça-feira (05) na Avenida Jovenilson Américo de Oliveira, no bairro Tatuquara, em Curitiba.

Os bandidos colocaram explosivos no cofre na tentativa de levar o dinheiro, mas não tiveram êxito. Nas imagens de câmeras de segurança do posto, percebe-se a chegada de um veículo de cor branca, e a saída de quatro pessoas armadas.

Eles deixam funcionários e clientes no chão, antes de entrarem na loja de conveniência. Em seguida os marginais seguem até o cofre, utilizam os explosivos, mas o cofre não abriu. Após a ação, os homens fugiram sem levar o dinheiro. A Polícia Civil (PCPR) investiga o caso.

