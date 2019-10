No Facebook

O prefeito Rafael Greca (DEM) anunciou, por meio de um vídeo divulgado no Facebook, que vai encaminhar à Câmara Municipal de Curitiba, nos próximos dias, o projeto de lei para conceder reajuste aos servidores e empregados públicos municipais. A proposta de aplicar o índice 3,5% na data-base do funcionalismo depende da apreciação do Legislativo, onde o prefeito tem maioria de votos.

Greca alegou que o porcentual proposto é o máximo possível, diante dos compromissos financeiros da prefeitura e para não extrapolar limites da Lei de Responsabilidade Fiscal. Também afirmou que apenas 10 das 27 capitais vão conseguir conceder reajuste ao funcionalismo. Nos últimos dias, a prefeitura realizou reuniões com sindicatos que representam as diversas categorias de servidores municipais e recebeu propostas.

No mesmo anúncio, Greca informou que vai antecipar o pagamento da segunda parcela do 13º salário para o dia 25 de novembro. A primeira parcela foi paga em junho.