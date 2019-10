Foram entregues, nesta quarta-feira (16), os prêmios do 19º sorteio do Nota Curitibana, programa da Prefeitura de Curitiba que incentiva a emissão de nota fiscal na área de serviços. Os vencedores foram a professora Angela Afonsina de Souza Barbosa, a cirurgiã dentista Gisele Zattar Povh e o aposentado Pedro Lineu Orso.

Moradora do bairro Tarumã, Angela foi a ganhadora do maior prêmio, o de R$ 50 mil. Ao ser cadastrar no programa, ela pode escolher uma instituição filantrópica para também ser premiada. Angela indicou a Associação Antonio Vieira, que recebeu o valor de R$ 25 mil.

Já Gisele é moradora do Água Verde e recebeu R$ 20 mil, indicando a Associação Paranaense de Apoio à Criança com Neoplasia, contemplada com R$ 10 mil. Por sua vez, Pedro Lineu, que mora no Portão, ficou com o prêmio de R$ 5 mil. Ele não indicou nenhuma entidade.

Surpresa boa

Angela estava viajando quando foi sorteada. “A organização do programa não conseguia me contactar e a família toda foi acionada para descobrir o que queriam de mim. Minhas filhas chegaram a pensar que era algum sequestro. No fim, foi uma ótima notícia”, lembra.

A dentista Gisele se sente duplamente feliz. “Foi bom ganhar R$ 20 mil e também saber que uma entidade social vai ser beneficiada, que a minha sorte ajudou a fazer o bem”, afirmou Gisele.

Ela indicou a Associação Paranaense de Apoio a Criança com Neoplasia. “É a primeira vez que ganhamos o prêmio, vai ajudar muito nossa instituição. Vamos usar para pagar o décimo terceiro salário dos nossos funcionários”, diz a presidente da entidade, Mariza Del Claro.

A Associação Antonio Vieira, que completa 30 anos no próximo ano, também fez sua estreia na premiação. Com atuação nacional, a entidade trabalha com formação cidadã em Curitiba. “São cerca de 180 pessoas capacitadas por mês. Esse recurso vai nos ajudar a reforçar nossa atuação e ampliar a nossa biblioteca”, disse Jonas Jorge da Silva, coordenador da entidade.

Para Pedro, o prêmio será uma ajuda para a educação da filha, que está na universidade. “Eu e minha esposa sempre pedimos CPF na nota, em serviços como educação, dentista e médico”, completou.

O sorteio

Concorreram neste sorteio 1.252.936 bilhetes para 65.445 pessoas. Os cupons se referem a notas pedidas no mês de julho de 2019.

O programa Nota Curitibana, lançado em 2018, já distribuiu R$ 4,58 milhões em prêmios e conta com 112.675 participantes cadastrados e 164 entidades no sistema. Ao todo são 122.277 estabelecimentos emitentes de notas cadastrados.