Uma tradição passada de pai para filho. Quando Olindo Jaremtchuk começou a comprar e guardar como recordação, na década de 1970, edições da Tribuna do Paraná em que o Athletico estivesse na capa, ele não imaginou que esse gosto se perpetuaria por tanto tempo até chegar ao seu filho mais novo. O pai, hoje com 65 anos, divide o amor pelo time e pela coleção de jornais com o caçula Guilherme, de 23 anos. Mesmo em tempos de internet, os dois fazem questão de ir à banca de jornal e garantir um exemplar, caso a capa seja do Furacão. Eles perderam as contas de quantas edições têm no acervo, mas acreditam que o número deve passar de 200.

Tudo começou quando Olindo, profissional do ramo de telecomunicações, decidiu que seria importante não só ficar por dentro das notícias do time, mas também deixar as lembranças para a posteridade. “Costumava comprar o jornal e guardar, principalmente, quando a notícia do Athletico era boa, como, por exemplo, quando ganhava um jogo ou era campeão”, contou. Vale lembrar que nos idos dos anos 70, quando iniciou seu acervo, o acesso às notícias acontecia sobretudo por meio do impresso.

“Eu não deixava passar uma capa que tinha o Athletico quando estava em Curitiba, porque eu trabalhava muito no interior naquele tempo. Ainda assim eu procurava por lá e às vezes até achava”, detalhou. Olindo recebeu a equipe de reportagem da Tribuna do Paraná em sua casa, no bairro Capão Raso, em Curitiba, e nos mostrou apenas uma pequena parte de seu arquivo. Com várias pilhas de jornais guardados em sacos no sótão, o aficionado pelo vermelho e preto deixa ‘poucas’ edições à mão, algumas muito especiais.

“Tudo é relíquia, mas tenho como uma das mais importantes, principalmente a do Campeonato Brasileiro de 2001, com o pôster”, afirmou. E foi vendo o empenho e o carinho de Olindo pelos exemplares que Guilherme, que é designer gráfico, seguiu os passos do pai em relação à preciosa coleção. Apesar de ter mais um filho e uma filha, todos atleticanos, foi o caçula que continuou a tradição da família Jaremtchuk.

“Desde quando eu era criança, eu via meu pai comprar o jornal. Eu gostava muito de ver o jogo e depois comparar com as matérias. Mesmo com a era online, se a capa era do Athletico, eu pedia para meu pai, ou às vezes nem precisava pedir e ele já comprava”, relembrou.

O torcedor aprecia, inclusive, fazer análises das capas, incluindo opiniões sobre as chamadas e fotos escolhidas pelos editores da Tribuna do Paraná. Por isso, é uma satisfação para Guilherme contar toda a trajetória do time nas competições por meio das capas dos jornais.

“Na Copa do Brasil deste ano e na Sul-Americana do ano passado não foi diferente, as capas contam uma história, passam a emoção do que foi o jogo”, comentou. Pai e filho também colecionam outros itens ligados ao Furacão, como ingressos antigos, copos, pôsteres, bandeiras e chaveiros de várias épocas. Mesmo no meio de tantos objetos, os jornais ganham um lugar especial.

“No meu quarto tem um cantinho só de coisas do Athletico. Os jornais ficam em uma caixa e é bacana o fato de serem palpáveis. Quando mostro pra alguém minha coleção não teria a mesma graça se eu tivesse que entrar na internet”, detalhou. Entre tantas lembranças no papel, o torcedor tem uma edição que traz muitas lembranças boas e que ele guarda no hall das favoritas.

“Gosto muito da capa com a vitória em cima do Fluminense no Maracanã, pela Sul-Americana. Estive lá, fizemos um bate-volta e foi um momento muito especial”, recordou o filho, que se tivesse a missão de ser o editor do jornal e fazer a capa por um dia colocaria na capa um craque da atualidade do Rubro-Negro.

+ Já ouviu o podcast sobre os ‘famosos quem’ do futebol paranaense?

“Não sei o que escreveria, mas a foto seria do Bruno Guimarães porque hoje ele é uma peça fundamental e esteve presente nos dois últimos títulos importantes do Athletico, se tem alguém que representa o time, é ele”, cravou. Além de garantir seu exemplar, no dia a dia, as edições especiais têm mais espaço ainda na família.

“Nos jornais com o título, com os pôsteres, geralmente compro três exemplares: um para guardar, outro pra presentear minha namorada e um último para colocar na parede do meu quarto”, finalizou. No dia em que a Tribuna do Paraná completa 63 anos, Guilherme avalia como essencial a presença do periódico em sua rotina de acompanhar seu time do coração. “Como leitor, diria que é um jornal que faz parte da rotina, ainda mais quando o assunto é futebol. Prefiro muito mais o impresso. Não que eu não leia o online, mas o jornal é algo que vou ter para sempre”, destacou.

+ Confira a classificação completa do Brasileirão!

Lembrança ‘massa’

A Tribuna do Paraná conheceu Guilherme por meio de uma rede social. Após o Athletico se consagrar como campeão da Copa do Brasil, o torcedor postou uma foto de diversas capas do jornal e escreveu: “Tá aí. Esse tipo de lembrança que eu acho massa demais”.

Para fechar a coleção da disputa nacional faltavam as capas dos primeiros jogos, diante do Fortaleza. Levamos para ele os exemplares que faltavam e ele se emocionou. “Agora sim. Coleção completa”, finalizou.

Leia mais:

+ Invicto há cinco jogos, Fluminense vive seu melhor momento no Brasileirão

+ Em 25 rodadas, Furacão já tem campanha como visitante melhor do que em 2018