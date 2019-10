Calcanhar de Aquiles do Athletico nos últimos anos, o desempenho ruim fora de casa não é mais problema para o Furacão. Além dos grandes momentos na Copa do Brasil, com classificação sobre o Flamengo no Rio e título contra o Internacional no Beira-Rio, o aproveitamento da equipe no Campeonato Brasileiro já é melhor que em 2018 – com ainda 13 rodadas por serem disputadas, sendo seis partidas rubro-negras longe da Arena da Baixada.

Neste Brasileirão, o Furacão conseguiu três vitórias, quatro empates e seis derrotas em 13 partidas, num aproveitamento de 33,3%. Ainda é inferior à turma que ocupa as primeiras posições: o Flamengo tem 61,5%, o Santos tem o 53,8% e São Paulo tem 52,8% – são os três melhores rendimentos do campeonato.

Só que a comparação com os anos anteriores é gritante. Ano passado, o Athletico só venceu duas partidas fora de casa (já na reta final da competição) e ficou com aproveitamento de apenas 22,8%. Em 2016, também só duas vitórias longe de Curitiba e rendimento ainda pior – 15,8%. E em 2015 o Furacão conquistou 31,6% dos pontos disputados distantes da Arena da Baixada. O aproveitamento de 2019 é semelhante ao de 2014 – os mesmos 33%, naquele ano atingido com cinco vitórias e quatro empates nas 19 partidas.

O melhor ano rubro-negro como visitante nas últimas edições do Campeonato Brasileiro foi o de 2017. Mas não muito melhor – foram seis vitórias e quatro empates, conquistando 38,5% dos pontos. Essa marca pode ser quase igualada no jogo desta quinta-feira (17), contra o Fluminense, às 21h, no Maracanã.

