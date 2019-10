De ameaçado ao rebaixamento e com poucas perspectivas de melhora, o Fluminense está vivendo seu melhor momento no Campeonato Brasileiro. Comandado pelo técnico Marcão, que substituiu o demitido Oswaldo de Oliveira, o Tricolor das Laranjeiras vive uma série de cinco partidas de invencibilidade e conseguiu se afastar da zona da degola. É com esse clima que o Athletico vai encarar a equipe carioca, nesta quinta-feira (17), às 21h, no Maracanã.

Nos últimos cinco jogos, o Fluminense conseguiu três vitórias e dois empates e reduziu o risco de cair de 78% para 12%. Já abriu cinco pontos para o CSA, primeiro time da zona de rebaixamento, e vai entrar em campo diante do Furacão um pouco menos pressionado.

Um dos pontos fortes do time carioca nessa série invicta é a defesa. A equipe chegou a ter um dos piores rendimentos defensivos, mas o ex-volante e agora técnico Marcão conseguiu ajeitar o setor. Já são três partidas seguidas sem tomar gols e apenas dois tomados neste período de invencibilidade.

“A gente fica muito feliz pelos jogos sem tomar gols. A gente vê uma mudança de mentalidade de todos. Não podemos atribuir isso só à zaga. Todos estão empenhados, se dedicam. Contamos com uma ótima fase do Muriel, com um ótimo sistema defensivo, a disposição dos caras da frente”, afirmou o zagueiro Nino, em entrevista coletiva.

Para encarar o Athletico, o treinador terá uma baixa importante justamente na defesa. O zagueiro Digão sofreu uma lesão muscular na coxa e foi vetado pelo departamento médico. Frazan será seu substituto e vai formar dupla com Nino.

