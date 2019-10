O técnico Tiago Nunes ganhou importantes ‘reforços’ para o duelo do Athletico contra o Fluminense, que acontece nesta quinta-feira (17), às 21h, no Maracanã. Os zagueiros Pedro Henrique e Robson Bambu, que estavam lesionados, e o goleiro Santos e o volante Bruno Guimarães, que estavam com as seleções brasileiras principal e olímpica, respectivamente, treinaram nesta quarta-feira (16) e estão à disposição.

A volta dos defensores é um alívio para o treinador, que, com Thiago Heleno suspenso, só tinha Léo Pereira à disposição. No entanto, Pedro Henrique se recuperou de uma lesão muscular na coxa e Robson Bambu foi liberado pelo departamento médico após passar por uma cirurgia no rosto. A tendência é que o primeiro comece como titular.

Já Santos e Bruno Guimarães retornam normalmente ao time após serem desfalques nas últimas duas rodadas. Com isso, o Furacão terá praticamente força máxima contra os cariocas. Além de Thiago Heleno, o meia Nikão é outro titular que desfalca a equipe, ainda se recuperando de uma lesão no joelho esquerdo. O jogador está em processo de transição e, aos poucos, vai trabalhando no gramado.

O Rubro-Negro viaja no período da tarde para o Rio de Janeiro e deve ir a campo com: Santos; Madson, Pedro Henrique, Léo Pereira e Márcio Azevedo; Wellington, Bruno Guimarães e Léo Cittadini; Rony, Marcelo e Marco Ruben.

