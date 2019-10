O Athletico vai reforçado para enfrentar o Fluminense, nesta quinta-feira (17), às 21h, no Maracanã, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. O goleiro Santos e o volante Bruno Guimarães retornaram das seleções brasileiras e estão à disposição do técnico Tiago Nunes. Tirando o desgaste das viagens, os dois estão ‘inteiros’ para o jogo no Rio de Janeiro.

Santos teve que fazer um longo retorno de Singapura, onde a seleção realizou dois amistosos, até Curitiba. Ele não foi utilizado por Tite nos jogos contra Nigéria e Senegal, mas foi elogiado por comissão técnica e jogadores pelo bom rendimento nos treinos.

Já Bruno Guimarães atuou por 43 minutos somados nas partidas da seleção olímpica diante de Venezuela e Japão. A permanência dele na reserva, decisão do técnico André Jardine, surpreendeu torcedores e críticos. O volante chegou nesta terça-feira (13) a Curitiba, vindo de Recife, onde aconteceram as partidas.

A lista de desfalques do Furacão, entretanto, continua grande. Jonathan, Robson Bambu, Lucas Halter, Pedro Henrique, Nikão estão lesionados e Thiago Heleno está suspenso. Assim, Tiago Nunes terá que improvisar na zaga, provavelmente optando por Madson, com Khellven atuando na lateral-direita. Outra opção seria Erick atuar como zagueiro e Adriano na lateral.

A provável escalação do Athletico para enfrentar o Fluminense tem Santos; Khellven (Erick), Madson, Léo Pereira e Márcio Azevedo; Wellington, Léo Cittadini e Bruno Guimarães; Rony, Thonny Anderson e Marcelo Cirino (Marco Ruben).

