Mesmo com a derrota do Athletico para o Flamengo por 2×0, no último domingo, na Arena da Baixada, o atacante Rony fez questão de provocar os cariocas em suas redes sociais. O jogador relembrou a eliminação dos flamenguistas e a conquista da Copa do Brasil.

“Vocês ficam com os três pontos, e a gente com a Copa do Brasil. Brincadeiras à parte, grande jogo hoje. Parabéns às duas equipes. Como sempre digo, não somos imbatíveis, mas não pode faltar empenho. Isso não faltou. Vida que segue. Orgulho desse grupo. Seguimos fortes”, escreveu o atleta.

Rony, que esteve envolvido no lance que tirou o lateral Rafinha de campo, também mandou uma mensagem do jogador do Fla. “Desejo que tenha sido apenas um susto e que vc esteja logo em campo para fazer o que ama”, disse o atacante. Rafinha sofreu uma fratura na face, após dividida com o atleta do Furacão.

