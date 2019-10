Mario Celso Petraglia, presidente do conselho deliberativo do Athletico, foi submetido a mais uma cirurgia na sexta-feira (11), em decorrência do problema no intestino que vem enfrentando. De acordo com o Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, a operação foi para correção da fístula intestinal e fechamento da parede do abdômen. O estado do mandatário é estável.

+ LEIA MAIS: Justiça pode abrir caminho para acordo entre Athletico e Fomento Paraná

Aos 75 anos, Petraglia foi operado no dia 17 de setembro por conta de uma complicação no intestino. Quatro dias depois, o cartola passou por mais uma cirurgia por conta de uma dobra de alça intestinal.

Já no dia 27 de setembro, após a transferência para São Paulo, Petraglia foi submetido a mais uma cirurgia. Além dessas operações, durante o tratamento, o presidente deliberativo do Athletico passou por pequenas intervenções cirúrgicas para a troca de curativo.

Confira na íntegra a nota do hospital:

São Paulo, 12 de outubro de 2019

O Hospital Vila Nova Star informa que o paciente Mario Celso Petraglia foi submetido a cirurgia para correção da fístula intestinal e fechamento da parede do abdômen na sexta-feira (11). O procedimento foi realizado pela equipe do cirurgião Dr. Antônio Luiz de Vasconcellos Macedo e foi bem sucedido. O paciente encontra-se com quadro clínico estável.

Direção médica responsável:

Dr. Antônio Luiz de Vasconcellos Macedo – Cirurgião

Dr. Paulo Hoff – Diretor Clínico do Hospital Vila Nova Star

Dr. Antônio Antonietto – Diretor médico do Hospital Vila Nova Star