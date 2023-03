Gangue da bike assusta no Batel: roubo de bolsas, celulares e até correntes

O roubo de celulares e correntes por assaltantes de bicicleta tem sido um transtorno para quem passa pela Avenida Sete de Setembro, próximo à Praça do Japão. Eles abordam pedestres nos arredores da praça e arrancam os itens das mãos ou pescoço das vítimas de maneira rápida e fogem na sequência. Além de estarem na bicicleta, os ladrões utilizam capacete e, às vezes, máscaras. Semanalmente, os prédios comerciais recebem pedidos para compartilhar imagens das câmeras de segurança.

“Umas duas ou três vezes por semana eu vejo alguém ser assaltado aqui na frente ou aparece alguém aqui pedindo imagem da câmera de segurança para usar no B.O.”, afirma a recepcionista de um prédio que pediu para não ser identificada. A administração do condomínio proibiu o compartilhamento das imagens das câmeras de segurança, exceto se for pedido da polícia.

O funcionário público Fernando Maurício esteve no prédio na semana passada em busca das imagens. A esposa dele foi assaltada na Sete de Setembro, no trecho entre as ruas Padre Ildefonso e Silveira Peixoto. Ela estava a caminho da farmácia quando foi abordada por um homem. De bicicleta, ele passou e arrancou o colar que estava no pescoço dela.

“O homem parecia um ciclista normal, estava até de capacete. Quando fomos na delegacia, falaram que são quatro ou cinco assaltantes que estão lá todos os dias, de manhã, na hora do almoço como foi com minha mulher, ou no final da tarde. O policial nos disse que eles focam em mulheres”, relata Fernando.

Gangue preocupa Conseg

Comerciantes e moradores do bairro têm acumulado denúncias no Conselho Comunitário de Segurança, que repassa as situações à Guarda Municipal. “A gente sabe que o efetivo da Polícia Militar é pequeno dentro de Curitiba. Não é o suficiente para tudo que a gente precisa. A gente orienta a população a ligar para a Guarda Municipal, o tempo de resposta é bem mais rápido”, afirma a vice-presidente do Conseg do Batel, Denise Pereira do Vale.

O trabalho se tornou preventivo desde a chamada “Gangue do Rolex” que atua na cidade em busca de relógios de luxo. A orientação do Conseg é deixar objetos de valor em casa ao circular pela Avenida Sete de Setembro.

“Tem que tomar cuidado. Não pode sair de casa com joias ou relógios à mostra. Vidro de carro tem que estar fechado. A prevenção é o melhor caminho”, complementa Denise.

O que dizem as Forças de Segurança

A Polícia Militar, a Guarda Municipal e a Polícia Civil foram questionadas sobre as ações para combater os roubos na região.

A Polícia Militar respondeu para a Tribuna do Paraná que realiza o policiamento preventivo e repressivo na região. Em nota, a PM reforçou que a população pode denunciar atitudes suspeitas ou crimes pelo telefone 190 ou pelo Aplicativo APP190 PR.

Já a Guarda Municipal afirmou para a Tribuna que mantém o monitoramento em praças e órgãos públicos de toda a cidade e que presta apoio às forças de segurança.

A responsabilidade por identificar os assaltantes é da Polícia Civil. A reportagem aguarda um retorno da Delegacia de Furtos e Roubos.

