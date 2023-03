Já pensou em ter na sua casa uma Tocha Olímpica, um dos mais desejados souvenires das Olimpíadas? Com exemplares sendo vendidos por até R$ 100 mil na internet, uma tocha dos Jogos Olímpicos de 2016, que ocorreram no Rio de Janeiro, será leiloada no começo de abril, aqui em Curitiba, e o preço inicial é de apenas R$ 2 mil.

O nome do proprietário do artefato não foi divulgado, mas ela foi empunhada durante o revezamento da tocha olímpica, evento que leva a chama dos Jogos por centenas de cidades do mundo todo, até acender a pira olímpica no estádio que sedia a abertura das Olimpíadas. Os jogos do Rio 2016 foram os primeiros na América do Sul em toda a história.

>>> O leilão será conduzido pela Kronberg Leilões e para saber como participar pode-se clicar neste link.

A tocha é original e tem certificado que comprova sua originalidade. O objeto tem um sistema de elevação da chama por pistão e será vendido no estado em que se encontra. Em rápida pesquisa na internet, é fácil encontrar tochas semelhantes sendo vendidas por R$ 10 mil, R$ 25 mil e até R$ 100 mil reais.

O leilão será no dia 4 de abril. A tocha chegou a ser arrematada na semana passada, mas o juiz não aceitou o lance por considerá-lo muito baixo.



