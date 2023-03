A morte do delegado Vanderson Gurgel Batista, em Foz do Iguaçu, na região Oeste do Paraná, no domingo (19), pode ter ocorrido por disparo acidental no banheiro localizado próximo ao fim da trilha das Cataratas, no Parque Nacional do Iguaçu, entre o elevador panorâmico e o Espaço Porto Canoas. A Polícia Civil do Paraná (PCPR) investiga o caso.

Segundo informações do portal H2Foz, o disparo ocorreu com trajetória de baixo para cima, o que pode indicar um disparo acidental. O policial foi atendido em estado grave por socorristas do parque e transferido ao Hospital Municipal Padre Germano Lauck, onde não resistiu ao ferimento.

Natural do Ceará, Vanderson estava lotado na Delegacia da Mulher em Maringá há três meses. Deixou esposa e um filho de menos de um ano de idade.

Em nota, a Polícia Civil expressou “suas condolências e todo apoio aos familiares e amigos neste momento de dor”. A assessoria do Parque Nacional do Iguaçu, por sua vez, informou que deu suporte a Batista com suas equipes de socorristas e que está prestando auxílio à família do visitante.

