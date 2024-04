O frio deu as caras em Curitiba e região metropolitana. Neste sábado (20), o dia amanheceu com a mínima de 9,6ºC, bastante parecido com sexta-feira (19), quando a temperatura mínima registrada pelo Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) foi de 9,4ºC.

Para quem não é fã das temperaturas baixas, a boa notícia é que a duração do frio não deve ser muito longa. Ao longo do dia o vento gelado deve dar mais espaço para o sol quentinho. É isso que indica o meteorologista do Simepar Lizandro Jacóbsen. “Na Região Metropolitana de Curitiba amanhece com temperatura bastante amena, mas chega aos 25ºC na parte da tarde”, afirma.

Além da RMC, esse comportamento do tempo está previsto em todo o Paraná. “Neste sábado o tempo permanece estável em todas as regiões paranaenses. A tendência é de termos um rápido aquecimento ao longo do dia, pois a massa de ar seco proporciona um dia bem ensolarado em todas as regiões. No entanto, ainda amanhece com temperatura baixa, relativamente bem amena, em toda a metade sul do estado”, indica Jacóbsen.

O meteorologista explica que o frio cede espaço para o calor ao longo do mesmo dia por conta da grande amplitude térmica, que permite as “duas estações” com poucas horas de diferença.

O frio continua no domingo em Curitiba?

Assim como neste sábado, a previsão é de que no domingo (21) o dia amanheça gelado e esquente durante a tarde em praticamente todas as regiões do Paraná, incluindo Curitiba.

De acordo com o Simepar, na capital paranaense a mínima prevista é de 12ºC. Já a máxima é de 23ºC. O domingo deve ser estável, com céu limpo e forte presença do sol.

Quando acaba o frio em Curitiba?

A partir de segunda-feira (22) o tempo começa a ficar mais instável no Paraná, com possibilidade de chuva em algumas regiões. Apesar de não ter previsão de chuva, Curitiba ainda deve amanhecer um pouco mais gelada e com o céu nublado. A mínima é de 14ºC e a máxima de 24ºC.

Já na terça-feira (23), a mínima prevista é de 16ºC, esquentando um pouco mais o dia para os curitibanos. A máxima fica na casa dos 27ºC, conforme indica o Simepar.

Manda pra Tribuna!

