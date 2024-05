Se no calor os animais do Zoológico de Curitiba recebem picolé, agora no frio eles ganham uma cobertinha! Com as temperaturas mais baixas alguns animais precisam de algum tipo de interferência para ter mais conforto nos recintos. Veja vídeo abaixo!

Os primatas, os macacos, principalmente os pequenos, mico e sagui, esses são os que têm uma necessidade maior. Entre as aves, principalmente os psitacídeos, arara, periquito e papagaio, precisam dessas intervenções.

O médico veterinário do Zoo, Manoel Javorouski, explica como a mudança na alimentação ajuda os animais a enfrentarem o frio.

“A gente coloca uma quantidade maior de itens de sementes oleaginosas, castanha, pinhão, que é fácil a gente conseguir nessa época, que são alimentos que dão um aporte nutricional e um aporte calórico maior para esses animais aguentarem o frio. Para alguns, no caso dos primatas, é colocado na casa deles uma lâmpada de aquecimento, que vai manter o ambiente um pouco mais aquecido do que tá fora”.

Além disso, para bicho é necessário o cobertor. “No caso do chimpanzé, vai um cobertor inteiro. No caso do mico, são pedaços de cobertor que eles utilizam proporcional ao tamanho deles”, completa Javorouski.

Já os animais maiores, como o leão e a onça, a mudança é no ambiente interno. “O que é feito é só dentro da casa onde o animal dorme, a gente coloca um estrado de madeira para ele ficar mais alto, e pode ser usado feno de capim para fazer uma cama mais aquecida. Mas, sem a necessidade de alterar a alimentação deles”, conta o veterinário.

A mudança de temperatura para um ar mais gelado já é o suficiente para que essas medidas sejam aplicadas. Nesta semana com temperaturas abaixo dos 10ºC em Curitiba eles já estão recebendo os cuidados.

No caso dos grandes animais, como os herbívoros, o cervicapra e a lhama, eles já estão adaptados à temperatura, então eles não têm necessidade de nenhuma alteração no ambiente.



O Zoológico de Curitiba fica aberto de terça à domingo, das 10h às 16h. O acesso é de graça.

Serviço

Zoológico Municipal de Curitiba

Endereço: Rua João Miqueletto, 1500, Alto Boqueirão

Atendimento: de terça-feira a domingo, das 10h às 16h

Acesso gratuito

Mais informações: www.curitiba.pr.gov.br/conteudo/zoologico-municipal-de-curitiba/3300

