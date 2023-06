Um suposto roubo de carga registrado nesta segunda-feira (12) envolvendo coletores de lixo de Campina Grande do Sul, na Região Metropolitana de Curitiba, deixou a população da cidade incrédula. A prefeitura do município está apurando a situação que ocorreu no quilômetro 45 da Rodovia Regis Bittencourt e que viralizou nas redes sociais.

Um vídeo que circula nas redes sociais foi gravado por um caminhoneiro mostra que o caminhão da coleta está cheio de caixas que aparentemente saíram de um caminhão que está parado na rodovia.

No áudio, o próprio caminhoneiro relata que não está acreditando no que está vendo. “Olha o exemplo do Brasil, os lixeiros ajudando a roubar a carga. Prefeitura de Campina Grande do Sul, que exemplo hein”, ironiza o homem.

E aí, prefeitura de Campina Grande do Sul?

Em nota, a prefeitura esclarece que está acompanhado o caso por meio do Processo Administrativo Disciplinar (PAD) para averiguação dos fatos.

“Toda as providências jurídicas e criminais serão tomadas junto aos órgãos competentes. Ressaltamos que a Administração Municipal não compactua com qualquer irregularidade e de forma transparente acompanhará os processos para defender os princípios da moralidade e da legalidade”, diz a nota.

Vídeo mostra suposto roubo de carca por profissionais da limpeza pública na RMC. Foto: Reprodução.

