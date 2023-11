Final de semana tem bazar com produtos da Receita Federal em Curitiba

Acontece nesta sexta (1), sábado (2) e domingo (3), na sede da Associação Novo Horizonte, no bairro Hauer, em Curitiba, um grande bazar com produtos apreendidos pela Receita Federal e doados para a arrecadação de fundos para ajudar na manutenção da entidade. Serão distribuídas 100 senhas por dia, a partir das 12h. O bazar acontece das 13h às 19h.

A sede da Associação Novo Horizonte fica na Avenida Marechal Floriano Peixoto, 5854, sala 2, Hauer. Serão ofertados uma grande variedade de celulares, perfumes, prancha de cabelo, itens de informática, roupas de crianças RN até 3 anos, entre outros itens.

