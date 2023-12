A Dunlop atingiu um marco histórico em sua trajetória no Brasil, alcançando a marca de 51 milhões de pneus produzidos desde a inauguração de sua fábrica em 2013, em Fazenda Rio Grande, na Região Metropolitana de Curitiba.

Ao longo dos anos, a Dunlop tem investido continuamente em suas operações, e estes aportes financeiros contribuíram diretamente para o aumento da fabricação de pneus, tanto para veículos de passeio quanto para veículos de carga, dando um novo impulso à indústria automotiva nacional.

O constante crescimento da produção de pneus da Dunlop no Brasil está diretamente ligado ao plano de expansão da fábrica anunciado em 2021 com investimentos que superaram R$ 1 bilhão. A previsão é que até 2025, a produção de pneus para veículos leves seja de 23 mil pneus por dia. Já a produção de pneus de carga deve chegar a 2,2 mil pneus, diariamente, até 2025.

A capacidade de produção atual da fábrica da Dunlop localizada em Fazenda Rio Grande é de 19 mil pneus por dia para automóveis, SUVs, pick-ups e vans. Para pneus destinados a veículos pesados, como caminhões e ônibus, a capacidade atual é de 1,5 mil pneus por dia.

“Estamos extremamente felizes por atingir a produção de 51 milhões de pneus no Brasil. Isso não apenas representa o sucesso contínuo da Dunlop no país, mas também reafirma nosso compromisso com a qualidade, segurança, tecnologia e contribuição para o desenvolvimento da indústria automotiva brasileira”, diz o gerente de Planejamento e Controle de Produção da Dunlo, Luiz Gustavo Leite Cipullo.

