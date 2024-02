Uma verdadeira fábrica do crime foi descoberta pela Polícia Militar em Colombo, na Região Metropolitana de Curitiba, na ultima sexta-feira (24). Um barracão com milhares de garrafa de cerveja onde a bebida era adulterada. Os marginais utilizavam um barracão para trocar rótulos e tampas das bebidas. Os policiais encontraram mais de 18 mil garrafas, além de focos da dengue e muita sujeira. Um homem que estava no local conseguiu escapar.

Segundo a Polícia Militar a descoberta da fábrica ocorreu após uma denúncia anônima. Ao chegar no barracão onde antigamente funcionava uma marmoaria, os policiais avistaram um homem que saiu correndo para os fundos, fugindo dos agentes de segurança.

A equipe notou uma janela violada, o que os levou a entrar no local devido à possibilidade de furto. Dentro do barracão, encontraram milhares de garrafas de cerveja adulteradas, incluindo marcas como Antarctica, Brahma e Original. O local estava muito sujo, com focos de criação de mosquitos da dengue, além de lixo, cola e materiais de estampagem de garrafas. Ao todo eram 18192 garrafas em processo de adulteração.

Segundo a Polícia as garrafas de cerveja estavam em processo de adulteração, com tampas de marca diferente do rótulo. Desta forma, cervejas de menor qualidade eram vendidas com a cara de bebidas de maior valor. Diante do flagrante, a equipe acionou órgãos incluindo a vigilância sanitária e o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.

Bebidas apreendidas

Um representante do Ministério da Agricultura compareceu ao local, realizando procedimentos de investigação, vistoria e apreensão do material. O galpão foi lacrado, e a equipe foi orientada a entregar as chaves na delegacia de Polícia Civil. Exeplares das garrafadas adulteradas foram encaminhadas para a delegacia de polícia no bairro Maracanã.

