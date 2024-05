Evento de moda seleciona modelos para desfile em Curitiba

A coordenação do Boqueirão Fashion promove no sábado (25), a partir das 14 horas, no Ginásio de Esportes da Rua da Cidadania, o Casting Aberto aos candidatos interessados em participar da edição 2024 do evento.

Promovido pela Regional Boqueirão, a seletiva acontece em parceria com o Sindicato das Modelos de Curitiba e as escolas de modelo da cidade. As inscrições são gratuitas e já estão abertas neste link.

Seleção e treinamento

No casting serão selecionados 20 modelos, homens e mulheres, com idade a partir dos 14 anos, para desfile no Boqueirão Fashion, marcado para os dias 12, 13 e 14 de junho.

Os modelos escolhidos vão ganhar treinamento e serão convidados também para compor o time das escolas e agências de moda participantes do evento.

Novos talentos

Além de revelar novos talentos da moda, a ideia do Casting Aberto, dentro da programação do Boqueirão Fashion, é promover e valorizar a circularidade das roupas, a cadeia produtiva regional e estimular o apreço da população pela arte, cultura e estética.

“O Casting Aberto é uma grande oportunidade para novos talentos da moda, para um maior entendimento do mercado e o envolvimento da comunidade em um evento tradicional como o Boqueirão Fashion na cidade”, disse o administrador regional, José Antônio de Melo Filho.

Classificada no casting de 2023 do Boqueirão Fashion, a modelo Ana Marta Zarembski Marques assinou, recentemente, o primeiro contrato internacional, com uma agência de modelos. Ana Marta simboliza o alcance do concurso e o potencial dos candidatos inscritos no evento de moda curitibano.

Serviço

Inscrições para casting do Boqueirão Fashion

Data: 25 de maio, às 14h

Local: Ginásio de Esportes da Rua da Cidadania do Boqueirão (Av. Mal. Floriano Peixoto, 8.430 – Boqueirão)

Inscreva-se neste link

