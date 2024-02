A Rua Marechal Deodoro, no Centro de Curitiba, terá bloqueios de trânsito neste fim de semana para a montagem da estrutura de carnaval. A primeira interdição acontece a partir das 21 horas desta sexta-feira (02), no trecho entre as ruas Barão do Rio Branco e Avenida Marechal Floriano Peixoto.

A interrupção é parcial, ou seja, em apenas uma das pistas. Portanto, o fluxo de veículos será mantido.

Já a partir das 21 horas deste sábado (02) até a próxima sexta-feira (09), poderão ocorrer bloqueios temporários com interrupção total do tráfego e, por isso, as linhas do transporte coletivo serão desviadas neste trecho.

Na próxima semana, a Marechal Deodoro segue parcialmente interditada, com fluxo em meia pista. Durante a semana, as estruturas serão montadas do lado esquerdo da pista. Neste trecho, o estacionamento rotativo será bloqueado e o trânsito irá fluir nas duas pistas à direita.

Para garantir a segurança e a fluidez no trânsito, nos próximos dias, agentes da Superintendência de Trânsito (Setran) farão o monitoramento da via. A orientação para os motoristas que não precisam acessar a região é que evitem a área e procurem rotas alternativas.

Onze linhas de ônibus vão ter desvios por conta do Carnaval de Curitiba

Com o bloqueio para a montagem das estruturas do Carnaval, 11 linhas terão desvios de itinerário a partir das 22 horas desta sexta-feira (02) até às 6 horas do dia 10 de fevereiro.

As linhas que terão desvios são:

150-C.Música/Vista Alegre;

360-Novena;

365-Jd. Social/Batel;

366-Itupava/Hospital Militar;

372-Tarumã;

373- Alto Tarumã;

380-Detran/Vic. Machado;

385-Cristo Rei;

386-Cajuru;

389-Mad. Tarumã/Augusta;

464-A.Munhoz/Jd. Botânico.

Confira as alterações.

