Um mandado judicial de prisão preventiva foi cumprido pela Polícia Civil de Santa Catarina em São José dos Pinhais, região metropolitana de Curitiba. O alvo do mandado era a esposa de um homem considerado o chefão do tráfico de drogas em Santa Catarina.

A prisão da mulher, não identificada oficialmente, ocorreu quando ela ia fazer uma visita íntima ao companheiro, que está preso na Casa de Custódia de São José dos Pinhais. O marido foi dos presos na operação realizada na última sexta-feira.

Segundo a Polícia Civil de Santa Catarina, as investigações apontaram que pessoas de uma mesma família, residentes do município de Campo do Tenente, no Paraná, organizaram uma verdadeira “empresa familiar ” que atua com o comércio de drogas como cocaína, crack e maconha.

Operação Baptizare

para cumprir dezenas de mandados de prisão e de busca e apreensão contra uma organização criminosa responsável pelo fornecimento de droga para cidades das regiões sul do Paraná e norte de Santa Catarina. A operação contou com a participação de 130 policiais das instituições envolvidas.

O nome da operação, “Baptizare”, faz referência ao fato de que a organização criminosa acrescentava diversas outras substâncias químicas, nocivas à saúde, inclusive ácidos, “batizando” a cocaína para baratear a produção da droga e proporcionar mais lucro. Estima-se que, somente no ano passado, a organização criminosa movimentou quase R$ 2 milhões com o tráfico de drogas.

Você já viu essas??

Mais votado do Sul do país Mega resort de luxo do Paraná fica entre os cinco melhores do Brasil Novidade Supermercado de Curitiba inaugura sua maior loja em prédio histórico Oportunidade! PSS em Curitiba tem 21 vagas e salário de até R$ 24 mil; Como concorrer?