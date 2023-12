A Polícia Federal (PF) prendeu em um condomínio de Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná, Diego Nicolás Marset Alba, um dos principais narcotraficantes do Uruguai. A prisão ocorreu na terça-feira (26). O homem era foragido da Justiça paraguaia, que em março de 2022 decretou a prisão preventiva pelos crimes de tráfico de drogas, associação criminosa e lavagem de dinheiro.

Diego é irmão de Sebastián Marset, o homem mais procurado pela Justiça do Uruguai por tráfico internacional de drogas. As investigações identificaram Diego como peça-chave no envio de entorpecentes da América do Sul para a Europa.

No condomínio em que ele foi preso a Polícia Federal encontrou ainda cédulas de real, dólar, celulares, equipamentos eletrônicos e mais.

O ministro da Justiça e senador licenciado, Flávio Dino, que vai assumir uma vaga do Supremo Tribunal Federal (STF), em 2024, se manifestou nas redes sociais sobre a prisão no Paraná.

“O alvo é foragido da justiça paraguaia, onde sua prisão preventiva por tráfico de drogas, associação criminosa e lavagem de dinheiro foi decretada em março de 2022. Desde que sua Difusão Vermelha foi registrada junto à INTERPOL, o investigado vinha se escondendo em diferentes países da América do Sul. Ademais, o preso é irmão do homem mais procurado pela Justiça do Uruguai por tráfico internacional de drogas e atuava como intermediário deste em constantes viagens da Bolívia para o Paraguai a fim de garantir as transações ilícitas do irmão e os pagamentos necessários a organizações criminosas fornecedoras de drogas”, escreveu na publicação.

