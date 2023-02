Lançada oficialmente em novembro de 2022, a paranaense Otto Energy, empresa que oferece serviços de sistemas de geração de energia solar fotovoltaica para autoconsumo ou investimento, pretende encerrar 2023 com faturamento de R$ 50 milhões.

A franquia planeja atingir neste ano a marca de 90 unidades, entre vendidas e operando, e trabalho com modelo de loja de rua ou home office. Para garantir o crescimento, aposta em um método que acompanha o rendimento das placas instaladas, notificando o comprador sobre a necessidade de higienização, manutenção ou troca do complexo solar.

“A perspectiva para os próximos anos é chegar a todas as regiões do país e, para isso, desenvolve soluções completas no setor fotovoltaico, com projetos residenciais, comerciais, rurais, industriais e usinas de grande porte, pensando sempre em novas tecnologias e inovações do setor sustentável para potencializar cada vez mais todos ligados à marca”, afirma o CEO da Otto Energy, Ramon Pissaia.

