Quase na reta final de 2020, não teve para ninguém. Quem dominou o noticiário no mês de novembro foram os fatos relacionados com as eleições municipais de 2020. Reportagens sobre os candidatos a prefeito e a vereador, em Curitiba e em cidades da região metropolitana, junto com os resultados das urnas, foram as mais lidas na Tribuna do Paraná.

Na segunda quinzena do mês, a Black Friday movimentou a internet e despertou a curiosidade de muitos leitores, que buscavam por ofertas realmente interessantes e não aquelas no estilo “metade do dobro” do preço. Para dar uma mãozinha, a Tribuna listou itens que estavam em oferta na Black Friday.

Já na última semana de novembro, o destaque foi o intenso temporal com ventania e raios, ocorrido no dia 26, que assustou os curitibanos. E não faltaram as matérias sobre emagrecimento, saúde e bem-estar da coluna “Emagrecer é Possível”, escrita pelo personal trainer Zanon Macedo.

Confira abaixo as matérias mais lidas na Tribuna do Paraná e relembre como foi o mês de novembro.

Esta página trazia informações sobre a apuração e os resultados revelados pelas urnas nas eleições de 2020. Veja quem foram os candidatos eleitos em Curitiba, nos municípios da região metropolitana e no Litoral do Paraná.

Curitiba conheceu por volta das 23h do dia 15 de novembro seus 38 novos vereadores. A auditora contábil Indiara Barbosa foi eleita nesta data a vereadora mais bem votada da capital e primeira representante do partido Novo na Câmara dos Vereadores. Ela obteve 12.147 votos, numa eleição em que as abstenções chegaram a 30%. Nesta matéria, a Tribuna divulgou a lista de todos os vereadores eleitos, com a quantidade de votos recebidos por cada um deles.

Após o encerramento da votação nas Eleições 2020 em todo o país e a contabilização dos votos, a Tribuna divulgou a lista dos vereadores eleitos de Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba. Veja quem foi eleito!

O resultado das eleições e os nomes do vereadores eleitos em Colombo também foram muito acessados em novembro de 2020. Confira quem foram os candidatos eleitos neste município da Região Metropolitana de Curitiba.

De acordo com Zanon, a maioria das pessoas acredita que é só fazer exercício e dieta para conseguir acabar com a barriga após os 40 anos. Porém, na prática, nem sempre o resultado não aparece. Veja, então, as dicas do personal trainer para acabar com a famosa “pochete” de gordura na cintura após os 40.

Após dois dias de temperaturas bastante elevadas, a chuva chegou com força em Curitiba e região na noite do dia 26. O Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) já previa um forte temporal, e acertou em cheio. Raios, trovoadas, muito vento e chuva deixaram tensa a noite dos curitibanos. Com o temporal, o muro de loja desmoronou em Curitiba e o acumulado de chuva bateu recorde.

