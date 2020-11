O tempo vira em Curitiba e região a partir da noite desta quinta e madrugada de sexta-feira (26) e a chuva que se aproxima vem com risco de temporal. Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), uma frente fria que passa pelo oceano traz umidade e provoca um choque de temperaturas por causa do calor que ainda estará presente no Paraná. O mapa meteorológico mostra uma variação térmica entre 18ºC e 29ºC em Curitiba nesta sexta.

A boa notícia é que a instabilidade deve ficar até o fim de semana e ainda há possibilidade de mais dias chuvosos na capital nos próximos dias, ao longo de toda a primeira semana de dezembro. A chuva tem sido esperada com ansiedade no estado, por causa da crise hídrica provocada pela forte estiagem. O período de seca obriga a Companhia de Abastecimento (Sanepar) a realizar cortes programados no fornecimento de água dos bairros de Curitiba, a cada um dia e meio.

Nesta sexta, conforme o Simepar, há mais chance de chuva constante na região metropolitana, principalmente na área sul. Em Curitiba, as chuvas devem ser mais irregulares, porém fortes. Já pela manhã há chance de temporais. “O choque térmico ocasionado pelo calor é bem propício para isso”, explica o meteorologista Reinaldo Kneib, do Simepar.

Ainda de acordo com ele, no fim de semana, essa condição permanece. “Nosso monitoramento também mostra o tempo instável até por volta do dia 8 do mês que vem. Não dá para saber o volume de chuva, pois está mudando muito a cada dia. O que se prevê são vários dias chuvosos em Curitiba, dentro desse intervalo que começa a partir desta sexta-feira. Seguimos acompanhando”, diz Kneib.

Tempo no Litoral

A previsão também é de chuvas irregulares para as praias paranaenses nesta sexta-feira. Há risco de pancadas mais fortes. A diferença é que, por lá, as temperaturas caem um pouco mais. Segundo o Simepar, em Guaratuba, Matinhos e Pontal do Paraná, as máximas devem girar em torno de 25º C, com mínimas de 22ºC.

Reservatório de Piraquara está quase seco. Foto: Lineu Filho