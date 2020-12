Há cinco anos morando na beira de um canal na Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira (PR-412), em Matinhos, no litoral do estado, Adilson vive uma vida sossegada ao sol e comendo peixe. Nos últimos dias, no entanto, Adilson começou a ficar famoso nas redes sociais.

Adilson é um jacaré, e apesar de ser um animal normalmente arisco, nunca chegou a atacar nenhum morador. Alguns especularam nas redes sociais que o réptil poderia se tratar de alguém recém vacinado contra a covid-19. A brincadeira faz referência ao comentário do presidente Jair Bolsonaro, que disse em entrevista que não há garantias de que o imunizante da Pfizer não transformará quem a tomar em um “jacaré”.

Foto: colaboração.

Valdemar Marques, 59 anos, tem uma imobiliária nas proximidades do canal e se acostumou a visualizar o bichão. “Ele apareceu pequeno por aqui e foi crescendo. Muitas pessoas fazem fotos dele e nunca incomodou. Ninguém tem medo dele, pois ele come alguns tilápias e fica no sol”, comentou o corretor de imóveis.

Apesar de nunca ter ferido uma pessoa, comenta-se que em 2019, o jacaré atacou um cachorro. A história nunca se confirmou realmente, mas ficou a lenda. “ Nunca soube se isto foi verdade, mas o jacaré é atração. Faz alguns dias que a gente não sabe dele e dizem que o Ibama esteve por aqui”, relatou Marques.

A reportagem da Tribuna do Paraná procurou o Ibama e a prefeitura de Matinhos, mas até a publicação da reportagem não conseguiu contato.