Você sabe qual é a diferença entre um drinque e um coquetel? E quais são as bebidas usadas no preparo dessas delícias, geralmente alcoólicas, servidas em casa para os amigos ou em festas?

“Um drinque é apenas uma bebida, enquanto um coquetel é uma mistura de vários ingredientes”, explica Ueslei Felipe de Oliveira Vale, instrutor do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), responsável pelas aulas do curso Preparo de Drinques e Coquetéis, ofertado gratuitamente pelo programa Liceu de Ofícios, da Fundação de Ação Social (FAS).

As aulas começaram nesta segunda-feira (19) e vão até a próxima terça-feira (27), na Casa Culpi, que abriga uma das quatro Escolas de Segurança Alimentar e Nutricional do município, coordenadas pela Secretaria Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional (SMSAN).

A presidente da FAS, Maria Alice Erthal, explica que esta é a primeira vez que o curso Preparo de Drinques e Coquetéis é ofertado pelo programa Liceu de Ofícios, que há mais de 30 anos qualifica pessoas para o mercado de trabalho ou para o empreendedorismo.

“Os cursos ofertados pelo Liceus de Ofícios procuram atender necessidades de mercado, por isso o município vem trabalhando para oferecer cada vez mais formações na área de gastronomia, que registrou um grande impulso, desde o fim da pandemia da covid-19”, diz.

Em fevereiro, o programa oferece ainda gratuitamente para a população cursos de Comida de Boteco, Preparo de Doces e Salgados para Festas Infantis, Preparo de Pizza, Preparo de Docinhos, Preparo de Pães e Preparo de Decoração de Bolos.

