Um barranco beirando a BR-277, logo na chegada a Curitiba de quem vem do interior do Paraná, causa bloqueio em uma das faixas da rodovia. O deslizamento ocorre após as fortes chuvas que atingem Curitiba desde o fim de semana. A PRF isolou a área.

O deslizamento de terra atingiu uma alça de acesso da rodovia e afeta o trânsito de quem chega a Curitiba. A área foi isolada e a PRF orienta o trecho.

Quem vai entrar na BR-277 por essa alça de acesso ou vindo da Rua Paulo Gorski, precisa ficar atento. Há cones no trecho e uma viatura da PRF no local. Ninguém ficou ferido.

Barigui ALAGADO!

Neste domingo (29), após as fortes chuvas que castigaram a região da capital paranaense, o cenário num dos principais cartões postais da cidade era assustador, tamanho o volume de água acumulado. O Parque Barigui, ponto turístico mais famoso de Curitiba ficou irreconhecível. Relembre!

