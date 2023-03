Nesta quinta-feira (30), Curitiba passará a contar com mais uma loja do atacarejo Superdia, da rede paranaense de supermercados Ítalo. A nova unidade será no bairro Xaxim, na Rua Francisco Derosso, 900, e promete combinar a características de atacado (menor preço) e varejo (conveniência e rapidez de mercado).

A marca Superdia nasceu em Francisco Beltrão em 2021. Em menos de dois anos já abriu cinco lojas, estando presente em Capanema, Pato Branco e em Curitiba, onde teve a primeira unidade inaugurada em 2021, no Bairro Novo Mundo.

A partir do slogan “Um novo conceito de compras”, o Superdia oferece aos clientes um conceito misto de mercado e atacado, que se adapta às necessidades dos consumidores. “O novo conceito que criamos foi muito bem aceito pelos clientes, pois tem preço e volume de atacado, com a conveniência e serviços de supermercado, atendendo a dona de casa e o empreendedor”, destaca Edy João Dal Berto, empresário e proprietário da Rede.

A construção recebeu um investimento de R$ 20 milhões e foi projetada pela Arquitetura Total Varejo, especializada no ramo. A unidade do Xaxim do Superdia gerou 120 novas vagas de trabalho e a estimativa é de que até o final de 2023 o número total de colaboradores da bandeira Superdia chegue a 1,3 mil.

As promoções

A nova loja Xaxim tem 4 mil m², 180 vagas de estacionamento e oferece ampla variedade ao consumidor – são mais de 12 mil itens no portfólio. A operação ganha corpo com uma programação de ofertas para todos os dias da semana.

Na Segunda Gigante, produtos institucionais, food service, são disponibilizados em tamanhos maior; na Terça há o Preço Único, com itens de R$ 1 a R$ 10. A Quarta e Quinta do Hortifruti são dedicadas ao Sacolão, com novidades e ofertas em hortifruti; e no Sextou o foco das ofertas é em cervejas, destilados, refrigerante, pizza e sobremesa.

Aos finais de semana, a rede oferece o Sábado do Churrasco e Domingo Dia D, com ofertas de carnes e todos os complementos para o churrasco.

Expansão do modelo de negócios

A implementação de uma nova loja no bairro Xaxim é fruto de um estudo mercadológico que identificou a demanda por este modelo de mercado em uma das regiões mais populosas de Curitiba. Ao inaugurar a unidade, o Superdia abre as portas para uma experiência de compras ainda inédita no bairro.

“A aceitação do nosso conceito de compras levou consequentemente à sua expansão. Por meio de pesquisas mercadológicas percebemos uma grande oportunidade no Xaxim e arredores, por ser um bairro populoso e com carência de um conceito de compras com preço e qualidade como o Superdia oferece”, justifica Edy Dal Berto.

A bandeira Superdia é pertencente à Rede Ítalo, que atua há mais de 25 anos no ramo supermercadista e soma 19 lojas entre Paraná e Santa Catarina. Até o final do ano, planeja abrir unidades do Superdia em Realeza (maio), Dois Vizinhos (julho), Foz do Iguaçu (outubro), além de mais uma loja em Curitiba, no Fazendinha (segundo semestre de 2023).

Os planos de expansão já chegam a 2024, quando a rede vai inaugurar a segunda loja Superdia em Francisco Beltrão. Com isso, o grupo contará com aproximadamente 4 mil colaboradores.

Novos empreendimentos

Curitiba é famosa pela quantidade de supermercados e shoppings. Na semana passada a Tribuna trouxe a inauguração de um novo Atacadão e, com exclusividade, divulgou as obras avançadas de um mega empreendimento que unirá shopping e supermercado no bairro Uberaba. Nesta quarta-feira inaugura uma nova loja do Condor, no Jardim das Américas.



