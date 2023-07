Ruas do Centro de Curitiba terão bloqueios neste sábado (22), Dia Estadual de Combate ao Feminicídio, para a 1ª Caminhada do Meio-Dia, de combate à violência contra as mulheres. O evento terá a presença da modelo e ativista Luiza Brunet.

A concentração será a partir das 11h30, na Praça Santos Andrade, de onde os participantes sairão em direção à Praça Osório, cruzando o calçadão da Rua XV de Novembro.

Durante o trajeto, serão bloqueadas as ruas Presidente Farias, Barão do Rio Branco, Marechal Floriano e Dr. Muricy. Agentes da Setran vão orientar o trânsito.

Unidos contra a violência

A organização convoca todos os cidadãos para se vestirem de branco, em um gesto que simboliza paz e harmonia.

A proposta da caminhada é fazer com que a cidade se una na luta contra a violência de gênero, é uma ação em parceria com o Governo do Estado.

