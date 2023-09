Em Curitiba, um mutirão do emprego terá 1.000 vagas em 30 empresas, para pessoas com deficiência. As entrevistas serão realizadas na terça-feira (19), no Departamento dos Direitos da Pessoa com Deficiência (DPCD), na Rua Schiller 159, Cristo Rei, das 9h às 16h, no chamado Dia D – Dia da Inclusão Social e Profissional das Pessoas com Deficiência e dos Beneficiários Reabilitados do INSS.

LEIA MAIS – Cursos de piloto de drone em Curitiba indicam caminho para profissão com salários atraentes

A ação faz parte da Semana da Empregabilidade da Pessoa com Deficiência, que começou nesta segunda-feira (18) e vai até sexta-feira (22), com diversas atividades voltadas para empresas e o público PCD.

VIU ESSA? “Oitentões” dão exemplo e são orgulho na empresa em que trabalham em Curitiba

Vagas em 30 empresas

As vagas de emprego serão ofertadas por 30 empresas que se cadastraram para participar da ação da Prefeitura de Curitiba, promovida pela Fundação de Ação Social (FAS) e o Departamento dos Direitos da Pessoa com Deficiência. São elas:

Droga Raia, MadeiraMadeira, Lojas Colombo, Softmarketing, Herbarium, Rodonaves, Master Vigilância, Paraná Talentos, Atacadão, Lojas Cem, CIEE/PR, Bellinati Perez, Grupo Risotolândia, Grupo Marista, DBM Contact Center, Instituto Barigui, Unidas, Eucatur, Burger King, Orbenk, Zamp, DB Diagnósticos, Super Festval, Berneck Painéis e Serrados, Grupo Muffato, 3 Corações, Condor, Gigante Atacadista, Webhelp Brasil e o Serviço Social do Comércio (Sesc/PR).

Documentos

Para participar das entrevistas, os candidatos devem levar Carteira de Trabalho Digital, Carteira de Identidade (RG) ou o CPF, além do laudo médico que comprove a deficiência.

Durante o mutirão, uma equipe do Serviço Nacional do Emprego (Sine) de Curitiba atenderá os trabalhadores para oferta de outras vagas existentes no sistema.

Quem for até o mutirão também poderá conhecer os programas desenvolvidos pela Agência Curitiba de Desenvolvimento e Inovação, da Prefeitura de Curitiba.

Serviço

Mutirão de Emprego – DIA D – Dia da Inclusão Social e Profissional das Pessoas com Deficiência e dos Beneficiários Reabilitados do INSS

Data: terça-feira (19/9)

Local: Departamento dos Direitos da Pessoa com Deficiência (DPCD)

Endereço: Rua Schiller 159 – Cristo Rei

Horário: 9h às 16h

Você já viu essas??

EITA!!!! OVNI em Matinhos? Ufólogo analisa vídeo que chamou a atenção de muita gente! BARBARIDADE! Médica é morta durante tentativa de assalto no Paraná após jantar em família SÓ PROBLEMA!!! ‘Castelo’ no Centro de Curitiba é o terror da vizinhança: lixo, ratos e até fezes