Curitiba e os municípios da região metropolitana estão sob alerta laranja para tempestade neste domingo (17) e também na segunda-feira (18), segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O aviso foi emitido com vigência a partir das primeiras horas do dia até às 23h de segunda-feira. O alerta laranja prevê chuvas intensas e “perigo” como grau de severidade.

De acordo com o Inmet, o volume de chuvas pode oscilar de 30 a 60 milímetros no período de vigência do alerta. Os ventos podem chegar até 100 km/h, com risco de corte de energia elétrica, queda de galhos, alagamentos, descargas elétricas e queda de granizo.

O instituto recomenda que em caso de temporais sejam observados os seguintes cuidados: