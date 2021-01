Um incêndio na última quinta-feira (14), destruiu uma casa e feriu uma mulher de 55 anos que está internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Evangélico Mackenzie. O caso aconteceu na Rua Bruno Lobo, no Bairro Alto, em Curitiba. Familiares fizeram uma vaquinha virtual para ajudar na reconstrução da residência.

A residência pertence a artesã Márcia Regina Marchese, que expõe artesanatos na tradicional feira do Largo da Ordem, no centro histórico de Curitiba. Com o incêndio, tudo foi perdido no aspecto material e a vaquinha vai ser fundamental para ajudar no retorno a casa. Vizinhos estão auxiliando com doações e nas orações pela melhora da irmã atingida no fogo.

Foto: Arquivo Pessoal.

“Precisamos de orações e vibrações positivas para que ela consiga se recuperar para voltar a nossa família. Além das orações para a minha irmã precisamos de ajuda para recomeçar e reconstruir a nossa casa”, disse Márcia em sua postagem na vaquinha virtual.

A ideia é conseguir R$50 mil e qualquer valor é bem-vindo. Ajude a Márcia neste momento complicado. Acesse a vaquinha virtual!