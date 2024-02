A forte tempestade que atingiu Curitiba na noite desta terça-feira (27) pode acontecer novamente hoje? Se depender da previsão do tempo para Curitiba, sim. A capital dos paranaenses segue em alerta amarelo de tempestade, segundo o Inmet e mais chuva pode atingir de forma mais intensa parte do Paraná, incluindo Curitiba, litoral e região metropolitana.

O alerta amarelo de tempestade, segundo o Inmet, tem validade pelo menos até às 20h desta quarta-feira. Segundo a previsão do tempo para Curitiba do Simepar a chuva pode atingir a capital entre 14h e 17h. O acumulado pode chegar aos 13,3 milímetros, uma quantidade significativa se consideramos 3 horas de chuva.

O alerta amarelo de tempestade do Inmet prevê a ocorrência de chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos (40-60 km/h), e queda de granizo. Baixo risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e de alagamentos.

Previsão do tempo para Curitiba

Segundo o Simepar a semana promete seguir com calor e chuva praticamente todos os dias. Temperatura beirando os 28ºC e risco de chuva são presentes todos os dias da previsão do tempo para Curitiba feita pelo Simepar.

