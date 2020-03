As Unidades Básicas de Saúde de Curitiba passam a contar, até o dia 9 de abril, com 50 novos médicos na linha de frente do combate à epidemia do coronavírus. Contratados em regime de urgência, os médicos vão atuar nas 74 unidades básicas de saúde da cidade e fazem parte de um plano de contingência à covid-19.

Entre os novos médicos está Amanda Tenório, designada para trabalhar na unidade de isolamento da Praça Ouvidor Pardinho. “É gratificante. As pessoas estão com medo e receosas, aqui vou poder tranquilizar aquelas que estão com quadros respiratórios, sintomas de gripe, além de orientar quando procurarem atendimento”, explicou a médica de 28 anos. Até esta quinta-feira (26), eram 66 casos de coronavírus confirmados em Curitiba.

Plano de contingência

Além dos 50 novos médicos na linha de frente contra o coronavírus, a ação de Curitiba tem a abertura de 237 novos leitos de UTI, 607 leitos de baixa complexidade em toda a rede da cidade. Ainda nesta quinta-feira, o governador Ratinho Jr prometeu uma ampliação nos leitos de UTI no Paraná.

Como prevenir a contaminação por coronavírus

Lavar as mãos com frequência/ ou utilizar álcool 70%, principalmente antes de consumir algum alimento;

Utilizar lenço descartável para higiene nasal;

Cobrir nariz e boca quando espirrar ou tossir;

Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca, higienizar as mãos após tossir ou espirrar;

Não compartilhar objetos de uso pessoal, como talheres, pratos, copos ou garrafas;

Manter ambientes bem ventilados, evitar contato próximo com pessoas que apresentem sinais ou sintomas da doença;

Evitar contato próximo com animais selvagens e animais doentes em fazendas ou criações;

Pessoas com sintomas de infecção respiratória aguda devem praticar etiqueta respiratória (cobrir a boca e nariz ao tossir e espirrar, preferencialmente com lenços descartáveis, e depois lavar as mãos).