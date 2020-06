Mais 21 casos e uma nova morte por novo coronavírus foram confirmados entre moradores de Curitiba nesta quinta-feira (4). Conforme a atualização do boletim epidemiológico da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), 1.212 pessoas foram infectadas e 54 faleceram após contaminação com a covid-19 na cidade, desde o dia 11 de março. No entanto, 953 pessoas – que representam a maior parte dos pacientes contaminados – estão sem sintomas há mais de três dias e já foram liberadas do isolamento social. Nesta quinta, Curitiba também iniciou a testagem para covid-19 entre os profissionais de saúde, como parte da ação que fará 55 mil testes, anunciada na última terça-feira (2), pelo prefeito Rafael Greca (DEM).

A nova morte divulgada pela SMS foi a de um idoso de 91 anos, residente em Curitiba, que esteve internado em um hospital de São Paulo (SP), desde o dia 12 de maio. Com histórico de doença cardiovascular crônica, ele não resistiu às complicações provocadas pelo novo coronavírus e morreu no último dia 23. Em Curitiba, outras 343 suspeitas da doença ainda são investigadas pelas autoridades de saúde e 2.187 casos já foram descartados.

Nos hospitais

Nos hospitais públicos e privados de Curitiba há atualmente 58 pacientes internados com diagnóstico de covid-19. Deles, 29 seguem em unidades de terapia intensiva (UTI) e quatro estão em estado mais grave, contando com a ajuda de ventiladores mecânicos para respirar.

Conforme informações da Secretaria Municipal de Saúde, a taxa de ocupação de leitos SUS exclusivos para covid-19 é de 52% nesta quinta-feira. Além dos 54 mortes confirmadas até agora, outras 304 foram descartadas e cinco ainda aguardam o resultado dos exames laboratoriais.

Testes para grupos

Curitiba começou a testar os grupos de risco para complicações pela covid-19. Ao todo, de acordo com as autoridades de saúde, serão feitos 55 mil testes, dos tipos sorológico e molecular (RT-PCR). Nesta quinta-feira (4) foram testados profissionais das unidades básicas de saúde, do Samu e das UPAs, além de funcionários e idosos das 140 instituições de longa permanência da cidade.

A agenda para os testes está senda organizada pelos dez Distritos Sanitários de Curitiba. Guardas municipais formam o próximo grupo incluído nas testagem, com data a ser definida. A rede municipal de saúde vai entrar em contato com as pessoas que serão testadas. Não é necessário procurar a prefeitura.

Devem ser testados:

Todos os contatos e familiares de pacientes com covid-19 que estão internados

Pessoas em situação de rua e pessoas em situação de vulnerabilidade social

Casos de sintomas leves e moderados

Pessoas com problemas de saúde: hipertensos, diabéticos, entre outros

Pessoas em tratamento de alguma doença

Profissionais de saúde do serviço público e privado

Servidores que estão na linha de frente de combate ao coronavírus

Guardas municipais

Agentes funerários

Profissionais dos armazéns da família

Profissionais da Fundação de Ação Social (FAS) e educadores que estão contato direto com a população

Motoristas e cobradores de ônibus

