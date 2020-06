O horário de funcionamento do comércio de Curitiba e de municípios da região metropolitana deve ser discutido pela Urbanização de Curitiba (Urbs), Coordenação da Região Metropolitana de Curitiba (Comec) e Associação Comercial do Paraná (ACP). A reunião virtual convocada pelas empresas de transporte deve acontecer na tarde de sexta-feira (5), com o objetivo de evitar aglomerações nos ônibus que ligam as cidades da região nos horários de pico.

De acordo com a Urbs, muitos lojistas não estão seguindo horários alternativos estabelecidos pela ACP, sobrecarregando o sistema de transporte. Ainda segundo a empresa, em Curitiba, a frota de ônibus opera com folga, mas tem registrado movimento de até 28 mil passageiros por hora em horários de pico, às 7h e 18h.

“A recomendação é que o comércio utilize horários alternativos. A reabertura é essencial para a economia, mas evitar a propagação da doença, especialmente agora com as temperaturas mais baixas, é uma responsabilidade que precisa ser partilhada também pelos empresários”, diz o presidente da Urbs, Ogeny Pedro Maia Neto.

Em Curitiba, o movimento geral do transporte coletivo se mantém abaixo do registrado antes da pandemia. Na última terça-feira (2), conforme a Urbs, foram 260 mil passageiros no sistema. Antes da chegada do novo coronavírus, circulavam 756 mil pessoas por dia no transporte coletivo da cidade. “O movimento ainda está 65% abaixo de períodos normais. Mas operamos com 80% da frota para termos uma folga no sistema e evitar aglomerações”, disse Maia Neto.

Na RMC

De acordo com o presidente da Comec, Gilson Santos, o pico no número de usuários no transporte metropolitano é no início da manhã, com o movimento das pessoas que usam o ônibus para trabalhar em Curitiba. Mas depois das 8h, esse fluxo reduz para menos da metade.

“Com um pequeno esforço, flexibilizando horários, o usuário vai encontrar um sistema totalmente diferente dos horários de pico e é essa compreensão que precisamos que todos tenham. Mas infelizmente, não é o que estamos observando. Os patrões não estão olhando com a devida atenção neste momento de pandemia para estas pessoas”, disse Santos.

Frota reforçada

A orientação divulgada pela ACP é que os shoppings funcionem das 12h às 20h e o comércio de rua, das 10h às 17h. Com a reabertura dos shoppings, no último dia 25, a Urbs ampliou de 65% para 80% o uso da frota de 1,5 mil veículos.

A linha Inter 2 passou a funcionar com 100% da frota nos dias úteis. As linhas expressas Pinheirinho-Rui Barbosa, Santa Cândida-Capão Raso e Circular Sul operam com 90% da capacidade nos horários de maior movimento e as linhas alimentadoras, que atuam na região Sul da cidade, trabalham com 100% no horário de pico. Também foi feito o reforço na linha Boqueirão-Centro Cívico nos picos da manhã e da noite.

Para evitar aglomeração, a Urbs também adotou outras medidas no transporte coletivo:

Os ônibus das principais linhas só podem sair dos terminais com lotação máxima de 50%

Todos os terminais têm marcações para que os passageiros mantenham uma distância de, no mínimo, 1,5 metro entre si

Distribuição de folders com orientações sobre a obrigatoriedade do uso de máscaras, necessidade de manter o distanciamento e as janelas abertas nos veículos

Cartazes, faixas e painéis eletrônicos nos ônibus também trazem informações sobre a prevenção da covid-19

Fiscalização

Fiscais e agentes da Guarda Municipal fazem o trabalho de orientação, que ganhou também o apoio do Exército desde o dia 14 de maio. O trabalho, que duraria 10 dias, foi prorrogado.

A força-tarefa, que conta com a participação de 80 soldados, está concentrada – entre 5h30 e 8h30 – nos principais terminais (Pinheirinho, Santa Cândida, Cabral, Centenário de Boqueirão). No fim do dia, entre 16h30 e 19h30, a cooperação entre Prefeitura e Exército é nas estações-tubo nas praças Carlos Gomes, Rui Barbosa e na estação Central. Os terminais da Região Metropolitana também contam com ação semelhante envolvendo GM, PM e soldados do Exército.