O orçamento das famílias paranaenses vai ficar um pouco mais apertado após o anúncio do reajuste de 5,3% no preço cobrado pelo gás liquefeito do petróleo (GLP), o gás de cozinha. Em média, antes do reajuste, o preço do botijão de 13 quilos em Curitiba era R$ 65, um dos mais baixos do Paraná. O reajuste vale a partir desta quinta-feira (04).

Segundo a Petrobras, o reajuste repassado às bases e refinarias de todo o Brasil e acontece dias após o último reajuste do GLP, de 5%, em 25 de maio. Desta vez o reajuste acontece por causa da alta no preço do barril de petróleo e também pela retomada das atividades comerciais na Ásia e Europa.

Apesar do reajuste ainda é possível encontrar os botijões com preços antigos, uma vez que o estoque ainda deve ter o preço de antes do reajuste. No Bairro Alto, por exemplo, é possível comprar no balcão o botijão de 13 quilos por R$ 59. Em março, no início da pandemia de coronavírus, o gás chegou a sumir das distribuidoras de Curitiba.

Os valores médios mais altos para o gás de cozinha no Paraná são nas cidades de Foz do Iguaçu (R$ 89) e também em Maringá (R$ 76).

