O monitoramento epidemiológico da dengue em Curitiba, realizado pela Secretaria Municipal da Saúde (SMS), registrou 28 casos da doença nos primeiros 15 dias de 2024. Três deles são autóctones, ou seja, significa que a contaminação aconteceu na própria cidade. Os três foram registrados no bairro Campo do Santana, no Distrito Sanitário Tatuquara.

“O monitoramento da dengue em Curitiba é constante. Nossas equipes estão em campo para fazer o bloqueio da doença e evitar novas contaminações na cidade. Precisamos da colaboração de todos para evitar novos casos”, diz a secretária municipal da Saúde, Beatriz Battistella.

O boletim foi divulgado um dia antes da boa notícia para quem sofre com a doença. Neste sábado (20), o Brasil recebeu a primeira remessa da vacina contra a dengue que será oferecida pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Chegaram no país 720 mil doses do imunizante Qdenga, oferecidas gratuitamente pelo laboratório japonês Takeda Pharma.

Curitiba confirma três casos autóctones de dengue

Os três casos autóctones de dengue confirmados neste início do ano em Curitiba chamam a atenção pelo histórico de saúde dos pacientes e a evolução da doença.

Um idoso de 78 anos apresentou febre alta e dor de cabeça na virada do ano, sintomas que persistiram por cinco dias. Ele procurou um médico após esse período e sofreu crise convulsiva, precisando ser internado para completa recuperação, com alta no dia 9 de janeiro.

A filha dele, de 39 anos, começou a ter sintomas da doença no dia 7 de janeiro, quando procurou atendimento, mas se recusou a ser internada. Com um quadro de anemia grave, a paciente retornou à UPA no dia 10 com o quadro de saúde agravado, quando foi internada para recuperação completa. Ela também já teve alta.

O terceiro caso positivo autóctone é de uma mulher de 42 anos, imunossuprimida, que mora na mesma região. Ela procurou a UPA no dia 9 de janeiro com febre, dor de cabeça, náuseas e vômitos. Foi internada e permanece no hospital em monitoramento.

Sintomas de dengue

O diretor do Centro de Epidemiologia da SMS, Alcides Oliveira, alerta que a dengue pode evoluir para a forma grave em pessoas mais vulneráveis, como idosos, crianças, gestantes e pessoas com doenças crônicas.

“Aos primeiros sintomas de dengue é preciso procurar atendimento de saúde. Se os sintomas forem leves, a pessoa pode ligar para a Central Saúde Já, no 3350-9000, para ter a orientação adequada para seu caso”, diz Alcides.

Segundo ele, a hidratação intensa é o principal tratamento para a dengue, mas é preciso atenção para o agravamento do quadro. “No quinto dia de sintomas, se houver algum sinal de alarme, como náuseas ou vômito, além da febre persistente e dor intensa de cabeça, é preciso buscar um serviço de saúde”, orienta.

Verão aumenta risco de proliferação da dengue

A vistoria semanal das casas, quintais e locais de trabalho são medidas efetivas para eliminar possíveis criadouros do mosquito Aedes aegypti. Isso é necessário porque o ciclo de reprodução do Aedes, entre ovo, larva e mosquito adulto, é de apenas uma semana. Eliminando a água parada, esse ciclo é interrompido.

“O verão é a época do ano com maior risco da proliferação do mosquito transmissor da dengue, mas os cuidados em eliminar possíveis criadouros, devem ser mantidos o ano inteiro”, alerta a coordenadora do Programa Municipal de Controle do Aedes, Tatiana Faraco.

Segundo Tatiana, semanalmente é preciso vistoriar a residência e o quintal em busca de recipientes que acumulam água, desde uma pequena tampinha esquecida no jardim, aos tonéis de captação de água de chuva. “A orientação é que esses reservatórios de água sejam mantidos tampados, inclusive com o uso de telas para impedir a entrada da fêmea do Aedes, que procura o local ideal para depositar seus ovos”, diz a coordenadora.

A partir da confirmação de um caso positivo de dengue, a equipe da vigilância ambiental da SMS percorre o bairro onde foi confirmada a doença em busca de criadouros do mosquito Aedes aegypti. Os agentes de endemias também buscam identificar outros possíveis casos suspeitos da doença.

Brasil recebe primeiras vacinas contra dengue neste fim de semana

No sábado (20), o Brasil recebeu a primeira remessa da vacina contra a dengue que será oferecida pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Chegaram no país 720 mil doses do imunizante Qdenga, oferecidas gratuitamente pelo laboratório japonês Takeda Pharma.

O Ministério da Saúde receberá, ainda, cerca de 600 mil doses gratuitas da fabricante, totalizando 1,32 milhão. Além disso, o governo também comprou 5,2 milhões de doses que serão entregues até novembro.

A previsão é que cerca de 3,2 milhões de brasileiros sejam vacinados contra a doença em 2024, já que o esquema precisa da aplicação de duas doses em intervalo mínimo de 90 dias. O público-alvo serão crianças e adolescentes de 10 a 14 anos.

